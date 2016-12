Governo libera R$ 100 milhões do seguro rural

O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) liberou nesta segunda-feira (26), mais R$ 100 milhões do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR). O pagamento, realizado às seguradoras, que faz parte dos R$ 400 milhões previstos no orçamento deste ano para esse fim, “permite que o ministério se mantenha absolutamente em dia com tal compromisso”, disse o secretário de Política Agrícola, Neri Geller.



De acordo com Geller, foi observado o esforço realizado em conjunto com o Ministério da Fazenda para viabilizar a execução e o pagamento de todo o orçamento previsto no programa, que é um dos que envolvem maior volume de recursos do Mapa.



Com este auxílio, o ministério paga parte do seguro adquirido pelo produtor, com margem que varia de 35% a 45% do valor do prêmio. Os repasses às seguradoras estão sendo realizados dentro do cronograma previsto em contrato, no prazo de 90 dias após o recebimento da apólice.



Em reunião realizada com representante das seguradoras, em Brasília, o secretário de Política Agrícola destacou o esforço do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para executar o programa e cobrou melhorias nos produtos de seguro ofertados. “É preciso avançar nas condições e preços”, defendeu.



O seguro rural, voltado principalmente para enfrentar os riscos climáticos, cobre culturas como as de grãos, soja, milho e trigo, além de frutas, como a maçã e a uva.