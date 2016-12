Governo da Malásia aceita proposta de exportação de Material genético avícola do Brasil

A decisão de estabelecer o acordo com o mercado brasileiro foi comunicada pelo Departamento de Serviços Veterinários (DVS) do Ministério da Agricultura e da Agroindústria da Malásia à Embaixada do Brasil em Kuala Lumpur.



No comunicado, o governo malaio informa ainda que as exportações podem iniciar imediatamente, sem a necessidade de auditoria prévia pelas autoridades daquele país para avaliação dos controles operacionais e sanitários adotados nos estabelecimentos produtores de genética avícola registrados pelo Mapa.



Com isso, o país já pode começar a vender esses produtos aos importadores malaios. A conclusão da negociação é resultado da missão à Ásia coordenada pelo ministro Blairo Maggi, que percorreu sete nações daquele continente, entre o fim de agosto e setembro deste ano, para ampliar as parcerias comerciais do agronegócio brasileiro.

Hoje, o Brasil vende material genético avícola para cerca de 50 países das Américas, do Oriente Médio, da África, Europa e Ásia. Em 2015, os embarques desses produtores renderam ao país algo em torno de US$ 123 milhões, segundo o Departamento de Saúde Animal (DSA) do Mapa.



Na avaliação do Departamento de Saúde Animal do Mapa, o acesso ao mercado da Malásia se deve ao reconhecimento internacional do grau de excelência sanitária dos plantéis avícolas brasileiros.