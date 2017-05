Frigoríficos de Mato Grosso do Sul recebem visita de membros da Coréia do Sul e EUA

Divulgação Mato Grosso do Sul é um dos maiores exportadores de carne do pais

Nesta segunda-feira (15), representantes da Coréia do Sul e Estados Unidos inspecionam frigoríficos de Mato Grosso do Sul e outros cinco Estados para aumentar a exportação da carne brasileira.





Segundo o ministério da agricultura, pecuária e abastecimento, veterinários da Coréia do Sul vão inspecionar oito plantas frigoríficas de suínos e aves para habilitar o Brasil a exportar esses produtos para o mercado sul-coreano. Além de Mato Grosso do Sul, frigoríficos de São Paulo, Santa Catarina e Paraná receberão a visita. No ano passado, a Coréia do Sul importou do mercado mundial US$ 1,26 bilhão de cortes suínos e US$ 266 milhões de carne de frango.



Para renovar as autorizações de exportação de carnes bovina e suína que vence dia 2 de junho, dois auditores do serviço veterinário dos Estados Unidos começarão a inspecionar frigoríficos de bovinos e suínos, além de laboratórios, superintendências federais de Agricultura (SFAs) e escritórios do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).



Está prevista inspeção em nove plantas frigoríficas, nos estados de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. Em 2016, o Brasil exportou cerca de US$ 284 milhões de carne bovina e US$ 306 mil de cortes de frango para o mercado americano, segundo dados da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do Mapa.