Frango vivo tem queda e carne se mantém estável no mercado externo

Os preços do frango vivo seguem pressionados, já o da carne no mercado interno continua em queda e no externo se mantém estável.



De acordo com dados da Facta (Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas) o alojamento de pintos em outubro indicou uma produção 5,4% menor do que em 2015 [1, 125 milhão de toneladas de carne de frango]. Assim, considerando exportações na casa das 308,1 mil toneladas, a oferta interna seria 5,5% abaixo de outubro do ano passado.



Já segundo o acompanhamento mensal da FAO aponta que, após terem atingido o “fundo do poço” no bimestre fevereiro-março de 2016, os preços da carne de frango voltaram a reagir e, retrocedendo a valores de um ano atrás, mantêm-se em relativa estabilidade nos últimos cinco meses.



Baseada no número total de pintos de corte alojados nos (cerca de) 45 dias anteriores, a APINCO estimou que em outubro passado a avicultura de corte contou com potencial suficiente para produzir 1,125 milhão de toneladas de carne de frango – 5,34% menos que o potencial levantado para o mesmo mês de 2015.



Deduzidas desse volume as 308,1 mil toneladas exportadas, a oferta interna aparente ficou em 817 mil toneladas, quase 5,5% a menos que em outubro do ano passado.