FMC lança produto para o controle de plantas daninhas na Cana-de-Açúcar

O produto é composto pela associação de duas moléculas, que atuam de forma sinérgica para o melhor controle das plantas daninhas no período úmido e crítico para o canavial.



Os diferenciais do produto são as duas moléculas que se complementam, conferindo maior distribuição no perfil do solo na época úmida.A baixa solubilidade de diuron e média de sulfentrazone conferem esta característica ao produto.

Em períodos úmidos, o produtor de cana-de-açúcar precisa ainda mais de proteção. Na região sul, esse período vai de Outubro a Março, já na região nordeste, as chuvas se concentram nos meses de Maio, Junho e Julho.



Com amplo espectro de controle para as principais plantas daninhas, como Corda-de-Viola, Tiririca, Caruru, Capim-braquiária, Capim-marmelada, Capim-Carrapicho, Trapoeraba, Capim-pé-de-galinha, entre outras.



“Stone foi desenvolvido com tecnologia de formulação superior, trazendo não só praticidade, mas maior eficácia de controle das plantas daninhas. Na busca constante por formulações mais inovadoras e que venham a contribuir para uma agricultura mais produtiva e sustentável, a FMC desenvolveu o produto, com formulação exclusiva e otimizada, que oferece mais que conveniência no momento da aplicação, resultando em praticidade e maior eficácia no controle das plantas daninhas em um único produto”, segundo o Gerente de Herbicidas da FMC, Kedilei Duarte.