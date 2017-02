Feira de produtores no Paraná lança novas variedades de grãos pela Embrapa

Divulgação/Assessoria Com participação do Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a expectativa para colheita da nova safra é de 219 milhões de toneladas de grãos

Nesta quinta-feira (9), em Cascavel (PR) durante visita a 29ª feira Show Rural Coopavel. Maggi disse, já ter tratado do assunto com o Banco Central e com o Ministério da Fazenda. ”É preciso se antecipar aos fatos”, observou o ministro. Nas próximas semanas serão lançadas no mercado opções de negociação de milho para que o produtor tenha como proteger-se das oscilações de preço, anunciou o ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento)



Ministro Blairo Maggi comemorou o anúncio da Conab de nova safra recorde para 2016/2017. Para a nova safra é esperada colheita de 219 milhões de toneladas de grãos, sendo mais de 100 milhões apenas de soja. O ministro lembrou ter sido importante renegociar dívida de parte dos produtores no ano passado. “Se não fosse isso, talvez não atingiríamos esse resultado”, afirmou.



Durante o evento, em que participou do lançamento de um aplicativo do Banco do Brasil, para atender on line aos produtores com crédito rural, a partir da feira, e de outro aplicativo, da Embrapa, para acompanhar o plantio de milho. O crédito de pré-custeio disponível, que foi anunciado pelo presidente Michel Temer, em janeiro, também foi lembrado por Blairo Maggi. “Os agricultores que já estão colhendo bem, que já estão pensando na safra futura, podem acessar recursos no banco”, explicou.