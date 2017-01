Divulgação/Assessoria Leilão antecipa venda de touros e matrizes jovens férteis para aprimoramento genético

A pecuária brasileira exige hoje máxima eficiência dos rebanhos, para tanto, ter uma prenhês mais precoce e diminuir o intervalo entre os partos são metas indispensáveis a quem deseja ser competitivo no mercado atual. As Fazendas Sant’Anna lançam em janeiro de 2017 o Leilão Safra Antecipada.



O remate especial será realizado em 31 de janeiro pelo MF Rural (www.mfrural.com.br) e Nova Leilões, tendo como proposta disponibilizar touros e matrizes jovens, comprovadamente férteis, em um período no qual a oferta de reprodutores é restrita. Serão 15 touros Nelore PO com idade entre 26 e 28 meses e 18 novilhas Nelore PO prenhes por IA aos 16 meses e com parição prevista já para o início de fevereiro. Todos os animais possuem registro genealógico definitivo (RGD) e são provados pelo Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas (PMGZ).



Segundo Bento Abreu Sodré de Carvalho Mineiro, diretor das Fazendas Sant’Anna, o Leilão Safra Antecipada surgiu para disponibilizar ao mercado, jóias raras que até então ficavam retidas para o aprimoramento genético do plantel da propriedade, que, entre outros objetivos, há mais de 40 anos, prioriza precocidade sexual, fertilidade e habilidade materna, três das características de maior impacto econômico na pecuária nacional.