Fazenda de Mato Grosso do Sul é a campeã do prêmio Fazenda Sustentável

Divulgação Fazenda Modelo II localizada em Ribas do Rio Pardo (MS) vence prêmio de sustentabilidade

A Fazenda Modelo II, localizada em Ribas do Rio Pardo (MS), foi anunciada como a vencedora da terceira edição do Prêmio Fazenda Sustentável, iniciativa da revista Globo Rural para estimular a adoção das boas práticas na atividade agropecuária. A cerimônia de premiação aconteceu nesta terça-feira (06) em São Paulo (SP).



A propriedade é considerada pioneira na adoção do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Mais de 7,6 mil hectares de pastagens degradadas foram convertidos em plantações de soja, milho, feijão e eucalipto junto com um confinamento para cerca de 20 mil cabeças de gado. São 105 funcionários, com atenção para a mão-de-obra feminina, iniciativas de qualidade de vida e educação para crianças.



"Queria agradecer a equipe, uma equipe muito comprometida que trabalhou duro para estarmos aqui. Foi uma honra conseguir esse primeiro lugar", disse o gerente administrativo da propriedade, Alvaro Grohmann Neto.



O prêmio Fazenda Sustentável é realizado pela Globo Rural em parceria com o Rabobank, a World Wildlife Foundation (WWF) e a Fundação Espaço Eco (FEE).



"O prêmio vai ao encontro do que o banco pensa do agronegócio, um agronegócio produtivo e sustentável", disse Thais Fontes, responsável pelo departamento de sustentabilidade do Rabobank Brasil, uma das instituições responsáveis pela metodologia de avaliação. "A gente olha para o país como grande produtor de alimentos e estamos aí para ajudar o produtor a implantar o Código Florestal", acrescentou o especialista em finanças para sustentabilidade da WWF, Fábio Luiz Guido.