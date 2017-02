Farelo de soja é pressionado pelo câmbio e tem quedas nas cotações do grão

Aprosoja com a valorização do real frente ao dolar, a expectativa é de queda nos preços do farelo de soja

A Scot Consultoria realizou um levantamento de dados, em São Paulo a tonelada de farelo de soja está cotada, aproximadamente em R$1.208,91, sem o frete. Com relação à segunda quinzena de janeiro deste ano, os preços caíram 0,5%. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, o farelo está custando 7,9% menos este ano.



O excesso de chuva dificulta o avanço da colheita da soja 2016/2017 em algumas regiões do Brasil, além da valorização do real frente ao dólar e a menor competitividade do produto brasileiro no mercado externo, que dão sustentação a este cenário de baixa. Para curto prazo, com a safra no Brasil e o aumento dos esmagamentos, não estão descartadas quedas nos preços do farelo. Vai depender do câmbio, do clima e demanda mundial, que pontualmente podem interferir no mercado.