Famílias recebem lotes no Distrito Quebra Coco para investirem na agricultura

Trinta e oito pessoas do Distrito de Quebra Coco receberam da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) escrituras de lotes do assentamento que fica localizado há 40 km da cidade de Sidrolândia.





As famílias agora poderão investir na produção de leite, cultivo de frutas e de mandioca para comercialização in natura da raiz. O repasse dos lotes foi realizado pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) a uma parceria do governo do Estado com a União.



A solenidade contou com a presença do diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, e cada família recebeu um lote de 6,57 hectares, sendo 4,5 a aquisição da área foram investidos R$ 2,5 milhões.



O novo assentamento é resultado da divisão das terras da fazenda Triângulo, propriedade de 250 hectares adquirida por R$ 2,5 milhões, recurso do Crédito Fundiário viabilizado por meio do Banco do Brasil.



O assentamento é o 26º criado na região do município de Sidrolândia e está a 4 km do núcleo urbano do distrito de Quebra Coco.