Famasul e Senar realizam evento econômico/social na Capital

Divulgação Unir debates econômicos e solidariedade são alguns dos temas de hoje no evento da Famasul/Senar

Dois importantes eventos acontecem hoje (22), promovidos pelo Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS e Senar/MS.

O primeiro é o MS Agro 2016, realizado pelo Sistema Famasul e Aprosoja/MS com o objetivo de debater temas que influenciam o cenário do desenvolvimento econômico do país. Em pauta está a gestão em todas as esferas da sociedade, ou seja, institucional, social e política.

O segundo e maior programa de responsabilidade social do Sistema Famasul e do Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural irá premiar os finalistas no Concurso Agrinho 2016, na sede da Acrissul – Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul.