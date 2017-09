Exposição de cavalos movimenta equinocultura do Mato Grosso do Sul

Deurico Ramos/Capital News A feira ainda contará com provas que serão transmitidas ao vivo via Youtube e Facebook

Há menos de um mês do início, a 1ª Expoequestre, que acontecerá entre os dias 20 e 29 de outubro no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande já está movimentando os criadores do estado.



Segundo Nilson Ricartes, a expectativa é de reunir todos os segmentos relativos à equinocultura. “A repercussão está muito boa, não só entre os criadores, mas também entre empresas que querem vir mostrar seus produtos para esse público. Esse será um evento para a família inteira e será completo para quem cria e estuda, com cursos, palestras, provas e muita coisa boa. Estamos trabalhando duro para fazer que esse primeiro encontro da equinocultura do Mato Grosso do Sul seja inesquecível e que seja o primeiro de muitos”, afirma.



Muitos criadores já estão garantindo seu lugar na feira e já confirmaram as raças Árabe, Quarto de Milha, Crioulo, Pantaneiro, Paint e Lusitano, que mostrarão seus pontos fortes nos diversos eventos dentro da Expoequestre.



Com parcerias de peso para garantir a qualidade técnica do evento, a lista de cursos aborda temas importantes da equinocultura: rédeas, casqueamento, laço comprido, clínica de ranchsorting, além de 10 palestras relacionadas ao mundo equestre. O Serviço de Aprendizagem Rural (Senar/MS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade para o Desenvolvimento do estado e da Região do Pantanal (Uniderp) e Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), garantirão a qualidade dos cursos oferecidos durante a exposição.



A feira ainda contará com provas que deverão atrair participantes de todo o Brasil, e serão transmitidas ao vivo via Youtube e Facebook. Os concorrentes disputarão um montante total de mais de 60 mil reais em premiações que serão divididos entre as modalidades participantes.



“Já estamos sendo procurados e negociando os espaços para os interessados nesse público. O evento reunirá cursos e palestras, provas, leilões, shows, além de praça de alimentação e parque de diversões para toda a família, então é uma oportunidade única de estar dentro do mundo da equinocultura com os melhores criadores do estado e público altamente selecionado” conta Nilson.



Para mais informações sobre a 1ª Expoequestre, venda de espaços e estandes e programação, entrar em contato pelo telefone (67) 99896-7538 ou (67) 3345-4200.