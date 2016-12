Exportações elevadas reduzem oferta doméstica de suínos e aumentam os preços

Thiago Gomes/Susipe-PA

As exportações de carne suína in natura no Brasil aumentaram 9,5% em novembro, em relação ao mês anterior. Foram exportadas 58,3 mil toneladas neste período.

Conforme pesquisadores do Cepea, os maiores embarques contribuíram para reduzir a disponibilidade interna, amenizando os efeitos da baixa liquidez no atacado e elevando as cotações.

Além disso, a oferta restrita de animais para abate no mercado independente reforça os aumentos nos preços do vivo e da carne.

Durante a primeira semana de dezembro, a carcaça especial valorizou 8,2% no atacado da Grande São Paulo, com o quilo negociado a aproximadamente R$ 7,11 nessa quarta-feira, 7.

Para a carcaça comum, a alta foi de 5,8% no período, com valor de R$ 6,49 na quarta. O preço pago ao suinocultor no mercado independente também aumentou. No Sudeste, o aumento foi de 3,2% para a região SP-5 (Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba), com o quilo negociado na média de R$ 4,43 nessa quarta, 7.