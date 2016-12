Exportação de MS tem menor índice dos últimos quatro anos segundo MDIC

Divulgação Receita caiu de R$4,328 bilhões em 2015 para R$ 3,823 bilhões em 2016.

Com relação ao mesmo período do ano passado, os resultados de 2016 apresentam um recuo na receita de 11,67% conforme o MDIC. Dos dez produtos exportados pelo Estado, nove são do agronegócio ou utilizam matéria-prima do setor e oito registram queda de faturamento na comparação do acumulado com o ano anterior.



A soja, por exemplo, é o principal produto exportado pelo Estado e respondeu sozinha a 27,58% de tudo que o Mato Grosso do Sul apurou com os embarques internacionais nestes 11 meses de 2016.



Juntos, soja, celulose, açúcar, milho, carne desossada e congelada de bovinos, pedaços e miudezas de galos e galinhas, farinhas e “pellets” da extração do óleo de soja, minério de ferro e couro de bovinos, representaram 90,37% de todo faturamento do Estado com as exportações, o que correspondeu a US$ 3,455 bilhões.