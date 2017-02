Exportação de carne de frango aumentou 5% em 2016 nos EUA

Divulgação Em comparação ao primeiro semestre de 2016, o Brasil aumentou em 14,15%

A avicultura norte-americana encerrou o ano exportando o maior volume de carne de frango em mais de dois anos. No último mês, o setor embarcou perto de 278 mil toneladas do produto, o volume representa um aumento de quase 28% sobre o mesmo mês do ano anterior.



Com esse desempenho, o volume total exportado no ano ultrapassa pouco mais de 3,015 milhões de toneladas aumentando 5,16%. Todo o aumento registrado concentra-se no segundo semestre, período em que volume exportado atingiu alta de 16,21%.



Os embarques do primeiro semestre no Brasil aumentaram 14,15%, enquanto os da segunda metade do ano recuaram 8,48%, fazendo com que a expansão anual ficasse em apenas 1,98%.



Mesmo assim, o Brasil mantém absoluta hegemonia em relação às exportações norte-americanas. Pois, considerado apenas o produto in natura, as exportações brasileiras foram cerca de 43% maiores que as dos EUA, superando a marca dos 4,3 milhões de toneladas.



Além disso, a despeito da boa recuperação em relação a 2016, as exportações de carne de frango dos EUA continuam com volume inferior ao alcançado entre 2008 e 2014.