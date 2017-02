Exportação de carne bovina sobe 14% em janeiro, diz Abrafrigo

Governo do Estado expectativa de aumento na exportação para 2017

Durante o ano de 2016, a exportação de carne atingiu a marca de 97.342 toneladas e a receita alcançou US$ 367,1 milhões, sendo que 101 países adquiriram o produto brasileiro, 58 deles com crescimento das compras e 43 com redução nas importações.



Para 2017, a ABRAFRIGO divulga previsão de crescimento moderado ao redor de 10% nas exportações brasileiras de carne bovina in natura e processada, superando a 1,5 milhão de toneladas, com a possível nova entrada de grandes clientes como Canadá, México, Taiwan, Coréia do Sul, Indonésia e Japão, muito em função da abertura das importações da carne bovina in natura pelos Estados Unidos, que costuma ser usado como referência por estes países. Espera-se, ainda, que a receita de US$ 5,5 bilhões obtida em 2016 seja superada em 2017, embora ainda bem distante do recorde de US$ 7 bilhões de 2014.



Em janeiro começou a aparecer também à tendência das exportações brasileiras para a China se concentrarem mais pela via continental, diminuindo a intermediação realizada pela cidade estado de Hong Kong, como deseja o governo daquele país. Em janeiro, Hong Kong continuou na liderança das importações da carne bovina brasileira com 22.908 toneladas, mas houve uma redução de 4,2% em relação ao mesmo mês de 2016. Pela China continental, por outro lado, as compras subiram 105%: foram de 8.880 toneladas em 2016 para 18.208 toneladas em 2017, segundo a ABRAFRIGO.