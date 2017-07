ExpoMS terá leilão MONTANA com 120 TOUROS top à venda

Divulgação/Assessoria Remate acontecerá no dia 26 de agosto na Capital

O Programa Montana selecionou 120 reprodutores TOP de avaliação genética da safra 2015 para comercializar no Megaleilão Montana 2017. O remate acontecerá no dia 26 de agosto, durante a Expo MS, em Campo Grande, com transmissão pelo Agrocanal.



Segundo a Gerente de Operações do Programa Montana, Gabriela Giacomini, “Ofertaremos 120 touros jovens com avaliação genética completa e CEIP. Todos os animais estão entre os TOP 0,1 e 5% da safra, com alto potencial genético para peso à desmama, ganho de peso, musculatura e precocidade sexual. O Programa Montana seleciona animais capazes de dar o necessário retorno ao investimento do pecuarista. Os machos colocados à venda no Megaleilão Montana 2017 representam os melhores touros da safra dos 4 vendedores”, pontua.



O programa oferece as características exigidas pelo mercado, como fertilidade, ganho de peso, acabamento e rendimento de carcaça, além de qualidade da carne. Com a importância da região Centro-Oeste para a raça, o Megaleilão Montana 2017 acontecerá durante uma das grandes exposições de Mato Grosso do Sul, a Expo MS. A mudança de plataforma do leilão (de virtual para presencial) objetiva facilitar a negociação e aproximar cada vez mais os criadores, gerando maior interação e debate sobre o desempenho dos animais.



O Megaleilão Montana 2017 oferecerá frete grátis para cargas de 16 ou 24 touros, além de pontos de entrega para qualquer quantidade de touros. O pagamento será em 24 parcelas e a leiloeira responsável será a Central Leilões.