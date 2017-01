Etanol inicia 2017 com baixa liquidez

Deurico/Capital News Setor não teve alteração nos valores na primeira semana de janeiro

Em praticamente toda região Centro-Sul do Brasil, os preços do hidratado e do anidro registraram pequenas oscilações no mercado paulista. As negociações envolvendo etanol estiveram bastante lentas na primeira semana de 2017



Segundo pesquisadores do Cepea, agentes estiveram atentos ao retorno da cobrança do PIS/Cofins – vale ressaltar que os Indicadores semanais e mensais do Cepea do estado de São Paulo são sem frete e sem impostos (sem ICMS e sem PIS/Cofins).



O Indicador CEPEA/ESALQ do anidro foi de R$ 2,0788/litro (sem PIS/Cofins), pequena alta de 0,14% na mesma comparação. Já o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado foi de R$ 1,8570/litro (sem ICMS e sem PIS/Cofins), ligeira queda de 0,26% frente ao anterior.



O Indicador ESALQ/BM&FBovespa do hidratado, posto Paulínia (SP), fechou a R$ 1.914,00/m3 (sem impostos) nessa segunda-feira, 9, queda de 0,5% sobre a segunda anterior.