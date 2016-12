Estudo aponta crescimento no agronegócio no Brasil com relação ao resto do mundo

Érico Melo

O “Outlook Fiesp 2026 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro”, elaborado pelo Departamento de Agronegócio (Deagro) da Federação das Indústrias do Estado do São Paulo (Fiesp), aponta crescimento no agronegócio com estudo considerando projeção de 2016 a 2026, de produtos como soja, milho, açúcar e carnes (bovina, suína e frango).



A pesquisa destaca o desempenho das principais culturas nacionais, a exemplo da soja, cuja participação de mercado nas exportações mundiais chegará a 49% em 2026, com crescimento anual de 4,6%, acima dos 2,7%, em média, dos demais produtores.



Segundo o gerente do Deagro, Antonio Carlos Costa, 2017 também pode marcar o início da recuperação para as carnes, como a de frango e suína, que enfrentaram uma “tempestade perfeita” em 2016, com aumentos históricos dos custos de produção, somados ao consumo estagnado por conta da redução do poder de compra da população.



A projeção para os próximos dez anos para a carne bovina aponta para um crescimento anual das exportações de 4,5%, para a carne suína o crescimento anual das exportações é de 3,0%, já a carne de frango tem projeção de 41% do total comercializado.