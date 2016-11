Estado volta a produzir erva-mate a partir de 2017

Divulgação/Embrapa Reunião para concluir o programa de investimentos para o plantio da erva acontece nos próximos dia 1 e 2 de dezembro

Mato Grosso do Sul produz atualmente 2 mil toneladas da planta Ilex Paraguariensis, popularmente conhecida como Mate ou Congonha, que é a base para a produção do mate-chimarrão ou do tereré.



Para atender a demanda de consumo anual é necessário produzir 10 mil toneladas, com isso, a baixa produção local obriga os produtores a importar 80% da matéria-prima utilizada de estados vizinhos, como o Rio Grande do Sul e o Paraná, ou até do Paraguai e Uruguai.



O projeto envolve o governo do Estado, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), e tem apoio dos produtores e das industrias de erva-mate no Estado. De acordo com Antonio Vieira, presidente da Sindimate (Sindicato dos produtores de erva-mate do Mato Grosso do Sul), “queremos ampliar a nossa produção de ervais plantados, ainda pouco significativos. Quem sabe consigamos atender a nossa demanda de 8 mil toneladas/ano”.



O governo atual tem a preocupação pela falta de informações científicas sobre a forma de cultivo na região, com isso, a Secretaria da Produção e da Agricultura Familiar (Sepaf) e a Agência de Desenvolvimento e Extensão Rural (Agraer), iniciaram a elaboração do programa que deverá ser lançado no início do ano que vem.



Com a liberação de R$ 2,5 milhões para o fomento do cultivo da erva-mate, conseguidos pelo Senador Valdemir Moka, o processo de estudo teve que ser acelerado, para que seja organizado e implantado o quanto antes o projeto.



O programa tem como meta implantar mais de 260 hectares de ervais nas regiões sul e sudoeste do Estado, envolvendo 210 beneficiários e o desenvolvimento de pelo menos 7,4 mil toneladas de erva-mate por ano na próxima década.