Embrapa divulga relatório sobre custo de produção de suíno e frango no mês de Outubro

De acordo com o índice de custo de produção ICPSuíno tem apresentado queda desde junho, mas ainda sobe 12,9% no acumulado do ano, refletindo a forte alta nos custos de grãos para nutrição animal neste ano (+13,05%). Com isso, o custo de produção de suínos caiu 1,8% em outubro, em relação a setembro, influenciado principalmente por uma queda de 1,76% no custo de nutrição animal, segundo informações da Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa.

Já com relação ao ICPFrango, referente ao custo de produção de frangos, subiu 0,1% em outubro, interrompendo uma trajetória contínua de redução que era registrada também desde junho. Esse aumento é motivado principalmente por uma alta de 0,04% no custo de nutrição, e também de 0,04% no custo de pinto de um dia. No ano, o custo de produção de frangos ainda sobe 6,39%.



O preço do milho, principal ingrediente na ração de aves e suínos, começou a cair a partir do segundo semestre com o aumento da oferta no mercado interno, como conseqüência da colheita da safrinha e de importações.