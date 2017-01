Embrapa divulga dados em inventário de recursos genéticos animais

Claudio Bezerra/EmbradaDivulgação Publicação traz informações sobre os animais da Arca de Noé do Século XXI

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) divulgou um Inventário de Recursos Genéticos Animais, a publicação foi editada pelas pesquisadoras Maria do Socorro Maués e Patrícia Ianella, onde o inventário publicado reúne informações sobre os animais que fazem parte do programa de conservação da Empresa de norte a sul do país.



O livro é resultado de pesquisas realizadas pela Embrapa que visa à conservação de recursos genéticos animais desde a década de 1980, reunindo pela primeira vez em obra impressa dados sobre os animais que fazem parte do programa, com a participação de 26 autores e dois colaboradores, representando 12 unidades de pesquisa da Embrapa - Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília, DF); Meio Norte (Teresina. PI); Gado de Corte (Campo Grande, MS); Pesca e Aquicultura (Palmas, TO); Suínos e Aves (Concórdia, SC); Tabuleiros Costeiros (Aracaju, SE); Pecuária Sul (Bagé, RS); Amazônia Oriental (Belém, PA); Caprinos e Ovinos (Sobral, CE); Pantanal (Corumbá, MS); Roraima (Boa Vista, RR) e Arroz e Feijão (Santo Antônio de Goiás, GO).



A obra está registrada em mais de 100 páginas, onde contém informações detalhadas sobre os animais de interesse zootécnico, incluindo os mais utilizados na agropecuária, como bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, equinos e ovinos, além de peixes, abelhas, muçuãs (pequena espécie sul-americana de tartaruga de água doce) e caititus, conhecidos popularmente como porcos do mato. Estes dados permitem mapear a ocorrência no Brasil que a partir de referências à quantidade, a comportamento e a características específicas de cada uma das raças.