Embrapa alerta para ameaças sanitárias no foco da pesquisa em aves e suínos

A alerta é para a pesquisa e defesa sanitária do Brasil e do mundo, sendo estratégico o investimento em pesquisas na área de saúde animal e parcerias visando a Saúde Única (One Health).



De acordo com a chefe geral da Embrapa Suínos e Aves, Janice Zanella, é preciso estar atento ao problema. "Existem formas de prevenção do surgimento de epidemias e pandemias. É necessária uma excelente vigilância sanitária que acompanhe os rebanhos e áreas de risco.

Divulgação



Esse tema abordado pela pesquisadora Janice será uma das discussões propostas para o Seminário “Ciência e Tecnologia para a Defesa Agropecuária”, que ocorre nesta quarta e quinta-feira em Brasília.



O evento discutirá a situação atual, os desafios e os avanços científicos relacionados às principais pragas e doenças que ameaçam a estabilidade da produção.

Divulgação/Governo do Estado



O surgimento de doenças emergentes e re-emergentes é um desafio para a saúde humana e animal. Sabe-se que 75% dessas doenças são zoonoses, ou seja, que podem ser transmitidas do homem para o animal e vice-versa.



Vários fatores de risco estão relacionados à essas emergências, mas o que especialistas vem alertando é o crescente aumento da população e a urbanização.