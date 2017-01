Embarcação de açúcar diminui nos portos brasileiros

Elza Fiúza/Agência Brasil

Agência marítima Williams Brazil divulga relatório apontando queda no número de navios a espera de embarcação da carga de açúcar nos portos brasileiros. Segundo dados caíram de 29 para 17. O relatório considera além das embarcações já ancoradas, aquelas que estão a espera para atracar e também as que têm previsão de chegada até o dia 16 de janeiro.



Ainda de acordo com a agência, houve agendamento para carregamento de carga de aproximadamente 499,07 mil toneladas de açúcar, a maior quantidade será embarcada no Porto de Santos (SP), de onde sairão aproximadamente 226,50 mil toneladas, ou seja 45% do total.



A maior parte do açúcar a ser embarcado é da variedade VHP, açúcar bruto de alta polarização, com 450,27 mil toneladas. Além destas, outras 48,80 mil toneladas são de refinado A-45, carregado ensacado.