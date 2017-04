Em entrevista nesta quinta-feira, Sindicato Rural apresenta a 53ª Expoagro

Nelson Prado Lúcio Damália apresentou programação da 53ª Expoagro e disse estar otimista sobre a geração de negócios

O Sindicato Rural de Dourados concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (27) para apresentar a programação da 53ª Expoagro. A feira do agronegócio aconteceu entre os dias 12 a 21 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho e tem a expectativa de gerar bons negócios.



O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália, lembrou que além dos eventos técnicos, a Expoagro 2017 inclui também leilões, exposição, shows musicais e prova de Laço Comprido.



“Estamos sempre otimistas porque o agronegócio não pode parar, independente de crise. Temos uma previsão bem realista, de geração de negócios em torno de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões”, afirmou Lúcio Dámália citando alguns destaques como o 2º Encontro Mulheres de Negócios, no dia 15 de maio às 19h30 e a palestra com o economista Ricardo Amorim no dia 17 de maio, às 10h30. No total, serão mais de 20 palestras, simpósios e eventos setoriais.



Nos shows musicais, o primeiro-secretário do Sindicato Rural, Paulo César Barbosa Vieira disse que menores de idade não poderão entrar na área destinada com venda de bebidas alcoólicas.



O Exposhopping Avenida, realizada no Pavilhão da Aced durante a Feira, foi também tema no encontro apresentado pela presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), Elizabeth Salomão.



“Queremos oferecer o melhor a quem vem à Expoagro e também para quem prestigia o pavilhão da Aced”, afirmou a presidente. “Dourados respira o agronegócio, e isto reflete no comércio. Queremos através desta oportunidade mostrar o que Dourados tem de melhor”, acrescentou Elizabeth revelando que o local terá espaço gourmet, vitrines de lojas, exposição e comercialização de produtos regionais em parceria com o Sebrae/MS e venda de produtos de artesanato oriundos da Economia Solidária.



A organização da Expoagro também lembrou que o acesso ao Parque de Exposições durante a Feira será cobrado apenas nos dias de shows, após as 18h. Para todas as outras programações, o acesso é gratuito.