Divulgado resultados de pesquisa da Safrinha em Rio Brilhante e Dourados

Deurico/Capital News Milho

As apresentações de resultados de pesquisas sobre a Safrinha 2016 continuam a ser apresentadas na Fundação MS. Na última semana, o circuito de palestras percorreu os municípios de Amambai, Maracaju, Sidrolândia e Bonito. Dando sequência as atividades, os resultados serão apresentados em Rio Brilhante, nesta terça-feira (29) e Dourados, nesta quarta-feira (30).



Com o objetivo de esclarecer dúvidas e levar atualizações sobre novas tecnologias disponíveis para a produção de milho em Mato Grosso do Sul. Através das apresentações, a entidade espera auxiliar produtores, técnicos, acadêmicos e demais profissionais da área, principalmente para debates sobre o próximo plantio. “São feitas recomendações de aplicação de novas tecnologias para cada região, com foco na realidade do produtor”, segundo o diretor executivo da Fundação MS, Alex Melotto.



Estão previstas três palestras, a primeira trata sobre as respostas de híbridos de milho ao nitrogênio, ministrada pelo pesquisador de fertilidade e manejo do solo, Douglas Gitti. Na sequência, o pesquisador de fitotecnia milho, André Lourenção, fará uma explanação sobre híbridos de milho e a qualidade dos grãos.



Por fim, os participantes dão algumas dicas para manter o milho saudável, com técnicas de manejo de pragas e doenças, por meio da apresentação do pesquisador de fitossanidade da instituição, José Fernando Grigolli.

Serviço



Em Rio Brilhante, o evento será realizado no Sindicato Rural do município, a partir das 7h, na Rua Trajano Roberto, s/n - Parque Industrial. Já em Dourados, as apresentações também serão a partir das 8h, no Sindicato Rural da cidade, localizado na R. Valério Fabiano, 100 Jd. Alhambra.