Dinapec 2019 será realizada em fevereiro

Tamanho do texto

Rodrigo Alva/Arquivo Feira será realizada de 20 a 22 de fevereiro de 2019

O Governo de Mato Grosso do Sul terá participação, anunciou nesta segunda-feira (3), que participará da 14ª edição da Dinapec (Dinâmica Agropecuária) fazendo o repasse de R$ 70 mil. A contribuição do Governo será através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Segundo o órgão, além disso repasse, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) terá um espaço destinados à apresentação de tecnologias ou boas práticas de cultivo que podem ser aplicadas em pequenas propriedades rurais.

Com data certa para acontecer, de 20 a 22 de fevereiro de 2019, a Dinapec é uma realização da Embrapa com o Sistema Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária do Estado Famasul). Como ocorre todos os anos, o evento será promovido nos moldes de vitrine tecnológica, nas dependências da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande.

Em seu 14º ano, a identidade visual da Feira renovou-se, com o intuito de “deixá-la mais moderna e atual, alinhada aos padrões da Embrapa, em cores e formas, facilitando a associação com à empresa”, afirma a chefe-adjunta de Transferência e Tecnologia da Unidade Gado de Corte, Thaís Basso, que lembra, ainda, que o evento que tradicionalmente é realizado em março, teve de ser adiantado devido às festividades do Carnaval.

Dentro da programação já são previstos alguns trabalhos de destaques tais como: lançamentos de aplicativos e obras técnico-científicas.

Segundo o secretário da Semagro, Jaime Verruck, à Dinapec é o reconhecimento da importância estratégica desse alinhamento entre tecnologia e o setor produtivo. “Hoje, a sustentabilidade é base das nossas políticas de fomento à pecuária, como o ‘Precoce-MS’ e o ‘Carne Orgânica e Sustentável do Pantanal’. A busca de soluções de agro sustentável é o que o evento traz aos nossos produtores e é o que a política pública de Mato Grosso do Sul tem estabelecido como diretriz”, afirmou.

Para o próximo ano, com o mote “Soluções para o Agro Sustentável”, Thaís Basso destacou que haverá espaço para expositores, com o propósito de “agregar empresas de insumos, consultoria, máquinas e equipamentos. Uma inovação dentro da Dinapec. Desta forma, o produtor além de conhecer as tecnologias recentes desenvolvidas pela Embrapa e seus parceiros, terá a oportunidade de encontrar empresas relacionadas às soluções tecnológicas”.

Outra novidade será o uso da rede social Instagram como canal de divulgação. O perfil @dinapec_oficial foi ativado no mês de novembro, e segue com atualizações constantes. A ferramenta será mais uma linha de comunicação e interação com o público-alvo da Dinapec. Na pesquisa de satisfação feita, anualmente, durante a feira, o Instagram esteve entre os aplicativos adotados por produtores rurais, técnicos e acadêmicos.

“A Dinapec é reconhecida nacionalmente como principal evento de lançamento de novas tecnologias, em variedades de pastagens e em técnicas de manejo da pecuária de corte. Para 2019 essa linha permanece, trazendo as novidades que a Embrapa tem desenvolvido nesse sentido, de uma maneira muito clara para que o produtor possa absorver essas tecnologias”, observou Jaime Verruck.

As dinâmicas de 20 minutos, agrupadas em roteiros tecnológicos, permanecem. Sistemas integrados, manejo de pastagens e cultivares forrageiras, ovinocultura, melhoramento animal, produção de novilho precoce e agricultura familiar são assuntos confirmados, assim como, a oferta de oficinas gratuitas, com temas a definir.

O lançamento oficial da Dinapec 2019 está programado para sexta-feira (7), às 8h, na Famasul. Os interessados em visitar os 32 hectares da Dinâmica em grupos organizados ou individualmente já podem se preparar. A vitrine está localizada na avenida Rádio Maia, 830, zona rural, saída para Aquidauana, capital sul-mato-grossense. Informações pelo site.