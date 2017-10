Dia de Campo mobiliza produtores da região norte de MS

Assessoria A programação contempla giro em: fertirrigação, milho hidropônico, produção de milheto e tratamento de eucalipto

O Senar-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) em parceria com o Sindicato Rural de Camapuã, realiza neste sábado (7) o primeiro Dia de Campo do programa de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG Mais Leite. O evento acontece no centro de treinamento do sindicato rural.



As inscrições são gratuitas e limitadas e podem ser feitas no sindicato rural do município. A iniciativa conta com o apoio institucional do Sistema Famasul, Sebrae/MS e da Agraer - Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural.



A expectativa é mobilizar cerca de 300 pessoas de 14 municípios: Coxim, Pedro Gomes, Figueirão, Paranaíba, Cassilândia, Bandeirantes, Jaraguari, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Sidrolândia, Terenos, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Rochedo.



A programação contempla giro tecnológico em quatro estações: fertirrigação, milho hidropônico, produção de milheto e tratamento de eucalipto.



“O objetivo é a transferência de tecnologias de baixo custo e eficientes para as propriedades da atividade leiteira, assim como a transferência de conhecimento e a troca de experiências entre os participantes”, explica a coordenadora do programa ATeG Mais Leite, Bruna Bastos.



Esse será o segundo evento do Mais Leite em 2017. No dia 20 de maio, em Dourados, o dia de campo reuniu mais 300 pessoas para o encontro. “O impacto da primeira edição desse ano foi muito positivo! Tivemos diversas regiões que aplicaram as tecnologias vistas em Dourados, principalmente o milho hidropônico, que se mostrou como novidade e inovação de baixo custo”, aponta Bruna.