Délia Razuk valoriza Expoagro e confirma parceria

Na próxima sexta-feira (12) será aberta a 53ª Expoagro em Dourados, uma das feiras agropecuária mais importantes do Centro-Oeste. Na manhã desta terça-feira (9), a prefeita Délia Razuk recebeu o presidente do Sindicato Rural do município, Lucio Damália, e sua diretoria onde reafirmou o compromisso de sua administração no evento.

A. Frota Delia e vice Marisvaldo receberam diretores do Sindicato Rural de Dourados



A prefeita se comprometeu a manter a parceria com o apoio estrutural, como manutenção da limpeza, por exemplo. A presença de duas ambulâncias com equipes de socorristas do Samu também está assegurada, bem como agentes da Guarda Municipal para ajudar na segurança.



“A Expoagro é a festa de Dourados, além de mostrar nossas potencialidades no setor, traz conhecimento técnico para os produtores, oportunidades de negócio e ainda garante diversão e lazer para a população”, disse a prefeita, reafirmando que a Administração “está do lado daqueles que produzem”.



Até o dia de abertura, a secretaria municipal de Serviços Urbanos estará realizando serviços de manutenção e asseio no interior do parque de exposições, com varrição e limpeza completa em toda a área. Na área externa será feita roçada nas margens das vias de acesso. A secretaria de Obras Públicas faz reparos nas vias asfaltadas ao redor e interior do parque.



A Expoagro acontece no período de 12 a 21 de maio e irá contemplar os visitantes com mostra de produtos e novas tecnologias, palestras técnicas e jurídicas, simpósios, leilões, comidas típicas da região e atrações musicais. Pelo menos 80 empresas participarão expondo seus produtos, serviços e inovações tecnológicas.