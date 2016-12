Dados divulgados pela CNA apontam crescimento de até 3% para agropecuária nacional

Dados divulgados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) indicam que a agropecuária brasileira deve registrar crescimento de 2,5% a 3%.



Em comunicado a confederação destacou os números. "É um resultado expressivo devido à recessão econômica enfrentada pelo país desde o ano passado".



Ainda segundo a CNA, o setor conseguiu se destacar ao gerar mais de 50 mil vagas de emprego, enquanto os demais setores da economia perderam 792 mil postos de trabalho, com a crise no país.



No campo das exportações, a entidade prevê que os produtos do agronegócio deverão garantir saldo comercial de US$ 72,5 bilhões. Vale lembrar que de janeiro a novembro deste ano, os 15 principais produtos do agronegócio representaram 38% do total das vendas externas do país.



A CNA também fez um panorama sobre o desempenho do setor para 2017. "A expectativa é de continuidade no crescimento do volume de exportações, com abertura de novos destinos para os produtos agropecuários e agroindustriais", informa assessoria.