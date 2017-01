Custo de recria e engorda ficam acima da arroba em 2016

Famasul recria e engorda de gado ficam com preço acima da arroba do boi

Dados divulgados pela Scot Consultoria incluem em seus produtos, suplementos minerais e concentrados, os quais lideraram as altas do período, com valorização de 22,3%. Em geral esses produtos são os que possuem maior participação dentro de uma fazenda, depois da aquisição de animais. No sistema de recria e engorda, os custos de produção variam acima das alterações de preços da arroba do boi gordo.



Entre 30% e 40% dos custos de um sistema de recria e engorda a pasto, que faz suplementação o ano todo, são provenientes da alimentação do rebanho. A variação do custo acima do preço da arroba não indica, necessariamente, prejuízo. Mas, para conseguir bons resultados, é necessário ganho em escala.