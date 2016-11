Curso sobre Cultivo Orgânico da Plumagem começou nesta terça-feira

Nas dependências da Sinterpa (Sindicato dos Trabalhadores da Agraer) em Campo Grande, começou nesta terça-feria (22), o curso sobre Cultivo Orgânico da Plumagem para produtores, o curso está sendo ministrado pelo engenheiro agrônomo da Embrapa algodão, Felipe Macedo Guimarães, da cidade de Campina Grande, na Paraíba.



Pesquisas apontam que o algodão colorido existe há mais de 4,5 mil anos no meio ambiente. O que tem de inovador nele no momento presente é a sua resistência. No passado ele perdeu mercado por possuir fibra mais fraca do que o algodão branco, hoje, através do melhoramento genético o cenário está se revertendo “A grande vantagem do algodão colorido quanto ao branco é o custo de produção baixo.

Divulgação Curso sobre Cultivo Orgânico da Plumagem



O produtor utiliza a mão-de-obra dele, tem uma renda boa e esse é o grande pulo do gato”, afirma o engenheiro agrônomo da Embrapa Algodão (Paraíba), Felipe Macedo. Outra grande vantagem é o custo benefício para o meio ambiente. Por possuir coloração própria, o algodão não demanda corante e muito menos uma grande quantidade de água. Uma peça de roupa de algodão colorido consome 10% da água que consumiria outra feita com a plumagem branca.



Com o auxílio do Estado através da Sepaf, os agricultores conseguiram ampliar a cartela de cores. “A gente cultivava só o da cor rubi, mas, agora, a Sepaf nos viabilizou as cores: marrom, topázio e verde. Sem contar que já estamos com um trabalho bacana com a Agraer de São Gabriel do Oeste incentivando a produção com outros agricultores familiares”, afirma o produtor.



O cultivo é feito todo dentro dos padrões agroecológicos, ou seja, produtor de algodão explora os recursos disponíveis em sua propriedade, não podendo usar agroquímicos, como adubos, fungicidas, inseticidas, entre outros defensivos agrícolas que podem poluir a água e o solo, o curso termina na quinta-feira (24).