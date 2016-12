Crise econômica gera competitividade entre à carne e o frango

A busca por fontes de proteína animal de menor valor agregado em ano de crise econômica permitiu que, os preços da carne de frango no atacado subissem desde o início do ano, comparada a carne bovina.



Os frigoríficos têm encontrado dificuldade para escoar a produção de carne bovina e operaram a maior parte do ano com margem de comercialização historicamente baixa. A cotação do boi casado de bovinos castrados caiu 2,5% de janeiro pra cá.

A maior procura pela carne de frango resultou em alta nas cotações e a menor demanda pela carne bovina tem feito com que a proteína bovina ganhe competitividade frente a de frango.



O panorama econômico e a queda da renda da população quebraram o poder de compra do consumidor, refletindo na escolha dos cortes e tipos de carne. Consequentemente aumentou a demanda por proteínas de menor preço no mercado atacadista.