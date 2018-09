Corumbá recebe curso sobre processamento de sêmen refrigerado bovino

Deurico Ramos/Capital News O uso da técnica de refrigeração do sêmen bovino pode aumentar em até 20% as taxas de prenhez em comparação com o uso do sêmen congelado

Nos dias 4 e 5 de outubro, a Embrapa Pantanal realiza na sede da instituição em Corumbá um curso sobre o processamento de sêmen refrigerado bovino. “O objetivo do curso é apresentar para os veterinários da região e de outros estados a importância do processamento de coleta, avaliação e refrigeração espermática para que ocorra aumento da prenhez durante a estação de monta, resultando em aumento da eficiência reprodutiva e produtiva”. As palavras são da pesquisadora da Embrapa Pantanal Juliana Borges, coordenadora do curso.

De acordo com Juliana, o uso da técnica de refrigeração do sêmen bovino pode aumentar em até 20% as taxas de prenhez em comparação com o uso do sêmen congelado. Para atingir esses resultados, porém, é preciso trabalhar com o processamento correto do material. “Do contrário, corremos o risco de danificar a célula espermática ao invés de refrigerar com eficiência”, afirma.

“Temos que fazer uma boa coleta, com higienização. Depois, é preciso avaliar previamente o sêmen para verificar questões como motilidade, vigor, concentração, patologia. Após tudo isso, temos que pensar em como refrigerar, que diluidor utilizar, de que maneira diluir e que concentração usar”.

Para discutir o tema, serão realizadas abordagens e discussões de temas baseados em evidências científicas com base nos resultados obtidos pelo projeto + Cria, coordenado pela unidade pantaneira de pesquisa da Embrapa dentro do arranjo + Precoce, liderado pela Embrapa Gado de Corte. Os estudos investigam alternativas para aprimorar a qualidade e aumentar o número dos novilhos precoces produzidos no estado de MS.

“A realização deste curso antes da estação de monta do rebanho de bovinos de corte, que acontece de outubro a fevereiro ou de novembro a março no Pantanal (dependendo da distribuição das chuvas), é fundamental para capacitar e estimular a utilização dessa técnica”, descreve Juliana.

O 1º Curso de Processamento de Sêmen Refrigerado Bovino conta com o apoio do Sindicato Rural de Corumbá. Além de Juliana Borges, o curso terá a participação do também pesquisador da Embrapa Pantanal Ériklis Nogueira. Inscrições, dúvidas sobre custos, locais de realização e outras perguntas relacionadas ao curso deverão ser feitas pelo e-mail juliana.borges@embrapa.br

1º Curso de Processamento de Sêmen Refrigerado Bovino

Quando: 4 e 5 de outubro

Horário: das 08h às 12h30/ das 12h30 às 18h

Local: Sede da Embrapa Pantanal – rua 21 de setembro, 1.880, Bairro Nossa Senhora de Fátima e Fazenda Primavera (EMA Pantanal) / Corumbá (MS)