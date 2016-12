Controle de pragas ganha tendência mundial de aceitação

Produtores mostram interesse pelo controle de pragas com uso de tecnologias sustentáveis e baixo impacto socioambiental.



O cenário mudou e a indústria tem realizado mobilizações para alavancar a distribuição de insumos biológicos em diversos países.



Na Suíça foi realizado o Annual Biocontrol Industry Meeting (Abim), durante o mês de outubro, que reuniu especialistas do mundo todo e aproximadamente 900 pessoas, que desenvolvem soluções biológicas para o manejo de pragas e doenças de plantas.



No Brasil em novembro aconteceu o Biocontrol Latam, evento que atraiu um público bastante expressivo interessado na evolução do mercado latino-americano de biológicos.



Durante os dois eventos foram abordados os usos de macrobiológicos e microbiológicios, confirmando a aceitação e o interesse dos agricultores pela adoção de tecnologias sustentáveis e baixo impacto socioambiental.



Para que o emprego de agentes biológicos apresente eficiência satisfatória em campo, é fundamental que o gatilho para a aplicação seja acionado no momento correto, ou seja, no início da infestação da praga alvo.