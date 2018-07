Comitê do Garantia-Safra aprova cotas e valores para a safra 2018/2019

O Comitê Gestor do Garantia-Safra aprovou os valores e cotas do benefício para a safra 2018/2019. Serão disponibilizadas 1,350 mil cotas e mantido o valor de R$ 850, no qual o agricultor contribui com R$ 17; o município com R$ 51; o estado com R$ 102; e a União com R$ 340.

A resolução, com as cotas para cada estado, foi publicada hoje (26) no Diário Oficial da União. O Ceará é o estado com o maior número de cotas, seguido da Bahia.

O Garantia-Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que garante aos agricultores dos estados do Nordeste, além de Minas Gerais, um auxílio financeiro quando há perda de ao menos 50% da produção devido à seca.