Comissão especial pode votar redução de agrotóxicos na Câmara

Arquivo/Agência Brasil Proposta prevê concessão de crédito especial para agricultores orgânicos e agroecológicos

Nesta terça-feira ,4 a comissão especial que analisa a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos (PL 6670/16) pode votar nesta tarde o relatório do deputado Nilto Tatto (PT-SP).



O parecer propõe, entre outras medidas, a criação de zonas de uso restrito e até zonas livres de agrotóxicos, como áreas próximas a escolas e residências. Também proíbe o uso de produtos considerados extremamente tóxicos e prevê a revalidação dos registros a cada dez anos conforme informou via agência Câmara.



Os deputados contrários ao texto prometem obstruir os trabalhos, com requerimentos e discursos que atrasem a votação.



A Política Nacional de Redução de Agrotóxicos é um contraponto a outra proposta (PL 6299/02) que já está pronta para votação no Plenário da Câmara e facilita a liberação de novos pesticidas, mesmo sem testes conclusivos dos órgãos ambientais (Ibama) e de saúde (Anvisa).



A reunião será realizada a partir das 14h30, no plenário 10.