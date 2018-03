Comissão dos Agricultores Familiares reivindicam manutenção das estradas

Tamanho do texto

A Comissão dos Agricultores Familiares de Campo Grande se reuniram nesta quarta-feira (21) com o prefeito Marquinhos Trad. Foram solicitadas diversas reivindicações como a manutenção das estradas para facilitar o acesso e o escoamento da produção.

Marquinhos afirmou que as reivindicações serão estudadas e atendidas da melhor maneira dentro das possibilidades da Prefeitura. “Ainda mais que o trabalho desses produtores é importante e levam alimentos saudáveis, à mesa da população da Capital”, comentou.

Também foi pedido reforço no acompanhamento técnico para os produtores, visando fomentar o setor da agricultura na região rural de Campo Grande. “Nós precisamos reforçar este apoio para aumentarmos a produção para atender os consumidores das feiras da Praça do Rádio Clube, que acontece às quartas e também a Feira da Agricultura Familiar que acontece aos sábados no Paço Municipal”, explicou a vice-presidente da Agricultura Familiar, Maria Pereira de Arruda.

Os agricultores representaram as comunidades: Nova Era, Terra Boa, Vale do Sol, Só alegria, Beleza Pura, Assentamento Conquista, Polo Orgânico de Rochedinho.