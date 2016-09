Comercialização do milho chega a 68% no MS mesmo com aumento no preço

De acordo com dados da Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja) de Mato Grosso do Sul a comercialização do milho já tem um índice maior que o mesmo período do ano passado. O preço do milho safrinha está custando R$ 31 da saca de 60 kg.



A demanda interna e externa do

Divulgação/Milhoensacado A saca de 60 kg do milho esta sendo vendida a R$ 31 em setembro

produto continua crescendo. Dessa forma o preço do milho se mantem alto em relação ao ano passado, já que houve uma redução na produtividade da safra americana, o que ajuda na produção do milho brasileiro, ganhando assim cada vez mais destaque.



Conforme dados da Aprosoja, no dia 23 de agosto a colheita chegou a 71,3% da área plantada, sendo finalizada em Coxim, Pedro Gomes e Sonora. Com isso, há uma maior oferta de matéria prima e uma leve retração de preço, segundo a gestora.



No ano passado, o preço da saca de milho de 60 kg era comercializado por R$ 20, já no dia 2 de setembro deste ano o valor médio foi registrado em R$ 31. Já demanda interna e externa cresceu e o volume de exportação aumentou, fazendo com que o preço do milho custasse em abril R$ 43,48.