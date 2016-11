Divulgação Combate a raiva bovina é intensificado pelo IAGRO no Estado

Doença perigosa e fatal, a raiva pode ser transmitida dos animais para o homem e, para que seja detectada, é fundamental a participação do produtor rural na comunicação dos casos de animais com sintomatologia nervosa.



Conforme depoimento do médico-veterinário Fabio Shiroma de Araujo, que coordena o programa, com base nos relatórios referentes à incidência da doença no Estado, a tendência é continuar a cair o número de casos.



Em 2015, foram capturados 2.292 animais, uma média de 191 morcegos capturados por mês, e registrado 9 casos da doença. Em 2016, até o mês de outubro, foram capturados 2.326 morcegos hematófagos, elevando a média para 232 animais capturados por mês e 5 casos registrados da doença.



Tendo por base a análise de risco da raiva, as ações de captura e práticas de controle da doença, têm garantido significativa redução dos índices da doença no Estado nos últimos anos.