Com o objetivo de aprimorar a gestão rural, MS recebe o programa Soja Plus

O projeto Soja Plus passou por varias cidades de Mato Grosso do Sul no mês de agosto para levar informação, capacitação e orientação normativa realizada pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS).





Divulgação/Aprosoja Programa já visitou 220 propriedades com informações sobre melhoria de colheita

O projeto é desenvolvido para oferecer mecanismos para que o produtor desempenhe uma gestão rural eficiente, resultando em melhora na produção e gerar assim efeitos positivos na assistência técnica, distribuição e materiais informativos que são distribuídos gratuitamente durante a visita do programa às propriedades rurais do estado.



O programa conta com o apoio da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul) e já foi realizada em 220 propriedades do estado desde a criação, em 2013. Nesta semana a cidade que aderiu ao Soja Plus foi Nova Andradina.



Neste mês de setembro será a vez das cidades de Antônio João, no dia 3, Dourados, no dia 13, e Maracaju no dia 14 receber o projeto Soja Plus. Para os municípios que ainda não aderiram e querem fazer parte basta entrar em contato diretamente no sindicato rural dos municípios de Mato Grosso do Sul, ou pelo telefone (67) 3320-6944, no Sistema Famasul.