Com novidades, Dinapec 2019 é lançado em Campo Grande

Deurico Ramos/Capital Ramos Evento, que ocorre de 20 a 22 de fevereiro de 2019, terá como tema as “Soluções para o Agro Sustentável”

Foi lançado na manhã de hoje (07) a 14ª edição da Dinâmica Agropecuária (Dinapec), realizada pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e Sistema Famasul, em Campo Grande. O evento, que ocorre de 20 a 22 de fevereiro de 2019, terá como tema as “Soluções para o Agro Sustentável”. Objetivo do evento é apresentar aos produtores rurais do estado tecnologias para o melhoramento da produção, seja ela para gado de corte, leiteiro ou agricultura.

Segundo a Embrapa, o evento deve reunir aproximadamente 3 mil participantes. Hoje os organizadores apresentaram um novo modelo de negócios: a participação de instituições privadas e parceiras como expositores de produtos e insumos para os integrantes da cadeia produtiva agropecuária.

Para o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, a Dinapec proporciona ao setor agropecuário informações e conhecimentos que elevam a produção e a produtividade rural. “Esse é o tipo de evento que reforça o perfil empreendedor e sustentável do produtor rural, colocando em evidência o leque de tecnologias que aumentam a produção, com qualidade e preservando o meio ambiente”, projetou.

Segundo a chefe-adjunta de Transferência de Tecnologia da Embrapa Gado de Corte, Thaís Basso do Amaral, a expectativa é que nesta edição o evento alcance a marca de 5 mil visitantes nos três dias de feira. “Uma das ferramentas que usaremos para aumentar público é pela primeira vez contar com expositores externos e empresas do setor agrícola que vão expor seus produtos. Contudo, esses novos parceiros agregam muito ao Dinapec, pois ela possibilitam a vinda de seus clientes a nossa feira”, explicou.

E complementou dizendo que, “esses potenciais visitantes terão a oportunidade de conhecer os projetos desenvolvidos pelos nosso pesquisadores. Serão 12 retiros tecnológicos, que são uma espécie de minis dia de campo que acontecerão simultaneamente, onde o produtor terá a oportunidade de escolher quais ele tem mais interesse em conhecer”.

Além disso, basso falou qual é o legado que o evento vem trazendo ao longo dos últimos 13 anos que vem sendo realizado em Mato Grosso do Sul. “Muita dessas tecnologias vêm sendo aplicadas diretamente no campo, não só no agronegócio, mas também fortemente na agricultura familiar, pois estamos nos últimos trazendo também o pequeno produtor para dentro da Embrapa. Portanto, eles têm a oportunidade de conhecer essas tecnologias que num primeiro momento parecem inacessíveis a eles, mas com trabalho estamos levando a eles a melhor forma de desenvolver sua produção”, concluiu.

Evento

A embrapa anunciou que serão oferecidos 20 espaços para expositores. Os tamanhos variam de 10 x 10m² a 20 x 20 m², com a possibilidade de inclusão de tendas ou stands, e os preços variam em função do tamanho e da localização dos espaços. Insumos agropecuários, implementos agrícolas – tratores, máquinas, colheitadeiras – nutrição animal, sementes de forrageiras, consultoria, geração de energia para a propriedade rural e outras áreas devem ser abordadas pelos expositores do evento.

Entre as atividades oferecidas aos produtores rurais, técnicos, estudantes e empresários da cadeia produtiva que irão formar o público da Dinapec 2019 estão painéis - um espaço para debates sobre temas relevantes para a agropecuária; oficinas – aulas práticas sobre diversos assuntos com duração aproximada de duas horas; e os roteiros tecnológicos, um conjunto de quatro a cinco dinâmicas que abordam aspectos diferentes de um mesmo tema. Os assuntos devem abordar aspectos da produção rural de pequeno, médio e grande porte, discutindo agricultura, pecuária, sanidade animal, novas cultivares e diversas tecnologias voltadas ao incremento sustentável da produtividade no campo.

Os interessados em adquirir os espaços para expositores podem entrar em contato com a Sato Comunicação por meio dos telefones (67) 99254-8807, (67) 99166-2217 ou ainda pelo e-mail ederrocha@satocomunicacao.com.br. A Dinapec 2019 acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro na vitrine tecnológica da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande.