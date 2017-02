Com baixo escoamento da carne volume disponível é suficiente para atender indústrias

Com o fechamento de janeiro mantendo o preço estável, o mercado do boi gordo continua sem alteração. As maiorias das empresas esperam as movimentações durantes os próximos dias, para que possam definir a forma de agir. Não há abundância de oferta, mas com o lento escoamento de carne, o volume disponível é suficiente para atender a demanda das indústrias.



Não houve nenhum sinal de melhora nas vendas de carne pelas indústrias e pagamento de salários se aproximando, os varejistas não estão buscando ofertas para abastecimento do estoque.



O mercado atacadista de carne com osso está estável, já o boi casado de animais castrados segue cotado em R$9,29/kg. Desde o começo do ano os preços caíram 7,2%.



Com relação ao Sebo bovino, os preços estão estáveis, apesar da maior competitividade do óleo de soja, em relação à gordura animal na produção de biodiesel, porém, a oferta limitada de sebo bovino tem colaborado com os preços. No Brasil Central, segundo levantamento da Scot Consultoria, o produto está cotado em R$2,50/kg, sem imposto.



No Sul, o sebo está cotado em R$2,60/kg, nas mesmas condições, já no Estado, os preços estão estáveis desde o início de novembro de 2016. Em curto prazo, a maior competitividade do óleo de soja pode exercer pressão de baixa sobre os preços do sebo.