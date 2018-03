Colheita da soja chega a 75% em MS

Aprosoja/MS Região norte é a mais avançada, com 71,2% da área colhida

A colheita da soja em Mato Grosso do Sul atingiu 75% na safra 2017/2018. De acordo com dados do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga/MS) da Associação dos Produtores de Soja de MS (Aprosoja/MS), 1,95 milhão de hectares da área disponibilizada para o cultivo da oleaginosa já foram colhidos.

A região norte é a mais avançada, com 71,2%. Para o presidente da Aprosoja, Juliano Schmaedecke, “o tempo firme do início de março permitiu que os agricultores intensificassem os trabalhos nas lavouras. A evolução nos últimos 10 dias foi de 15,4% no Estado, representando mais de 400 mil hectares”.

A projeção da Aprosoja/MS é de que a área plantada nesta safra 2017/2018 seja de 2,6 milhões de hectares, atingindo a produção recorde de 8,7 milhões de toneladas de grãos. A estimativa é que a produtividade média mantenha-se em 56,0 sc/ha.