Chapadão do Sul tem atendimento pelo programa Hortifruti Legal

Programa Hortifruti Legal, elaborado pelo Senar/MS - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em parceria com o Sindicato Rural de Chapadão do Sul, foi lançado esta semana, no Assentamento Matera.

Durante o encontro foi apresentada toda a formulação de como funciona o programa que é uma das vertentes da metodologia de ATeG – Assistência Técnica e Gerencial, onde estiveram presentes 12 produtores familiares que participarão da primeira turma formada no município.

Os projetos terão duração de 24 a 36 meses, sendo que cada participante receberá uma vez ao mês a visita do técnico de campo do Senar/MS em sua propriedade, para avaliação do projeto em execução, e sanar dúvidas referentes ao que for realizado, as visitas terão duração de 4 horas.