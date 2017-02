Carnes registram receita cambial superior a US$1 bilhão em Janeiro

Governo do Estado Exportação de frango foi a principal correspondente pelo alcance do valor segundo dados

As exportações das três principais carnes in natura – suína, bovina e de frango é extremamente animador. Comparando ao mesmo período do ano passado, foi significativo para as três carnes: de 11,78% para a carne bovina, de 13,66% para a carne de frango e de 39,32% para a carne suína.



Registro aponta pela primeira vez nos três últimos janeiros,a marca do bilhão de dólares. Percentualmente e relativamente a janeiro de 2016, o maior avanço foi da carne suína, cuja receita aumentou mais de 76%. A carne de frango vem a seguir com (sem dúvida, excepcionais) 35,69% de incremento. Mesmo registrando a menor evolução, a carne bovina apresentou boa expansão na receita: +15,66%.



Quem mais contribuiu para o aumento da receita no mês, segundo informações do site Agron, foi a carne de frango. Correspondente por cerca de 58% do adicional (em relação a janeiro/16) de US$239,6 milhões registrado no mês, enquanto a carne suína respondeu por, aproximadamente, 23% e a carne bovina por 20% do adicional.