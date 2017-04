Carne produzida em MS pode conquistar definitivamente o mercado mundial

Divulgação/Assessoria A meta para 2017 é chegar aos 80 mil abates até o fim do ano, afirmou Verruk

A carne de novilho precoce produzida em Mato Grosso do Sul pode conquistar definitivamente seu espaço no mercado mundial se investir em práticas sustentáveis, rastreabilidade e divulgação, segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruk.



A avaliação do cenário pecuário foi feita por Verruk após sua participação no 9º Seminário Técnico Novilho Precoce MS, realizado pela Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce (ASPNP), em Bonito, na sexta-feira (21).

“O Precoce MS é fundamental para o desenvolvimento da pecuária sul-mato-grossense, auxiliando na produção de uma carne cada vez mais competitiva e de qualidade”, pontuou Verruk.



Os números apresentados pela ASPNP, durante o evento, “demonstram a dimensão do programa”, segundo o secretário da Semagro. A entidade possui 352 associados e um rebanho com um pouco mais de um milhão de animais, distribuídos em 1.220.00 hectares, de 468 fazendas do Estado. Só em 2016, 177 mil cabeças foram abatidas, operacionalizados em parcerias comerciais com o Carrefour, JBS e Walmart.



De acordo com o secretário, atualmente, o Precoce MS tem mais de 10 mil matrizes abatidas. A meta para 2017 é chegar aos 80 mil abates até o fim do ano. “O próximo passo é trabalhar na divulgação do Precoce MS para o mundo, mostrando que temos uma carne de qualidade, rastreada e sustentável. A WWF tem feito um trabalho em parceria com a Associação, mostrando exatamente, que essas propriedades, têm de ser sustentáveis. É esse produto que vai atender os mercados mais exigentes do mundo”, finalizou o secretário.





Precoce MS

O programa foi lançado na segunda-feira (17) e é desenvolvido pelo Governo e entidades parceiras. Entre outras coisas, o projeto visa aumentar a segurança no controle sanitário, a eficiência do animal e valorizar o produtor que adota sistemas sustentáveis de criação.



O Precoce MS é operacionalizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e conta com o apoio do Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa), Embrapa Gado de Corte, CRMV/MS e CREA/MS e tem como parceiros a Associação Sul-mato-grossense dos Produtores de Novilho Precoce (ASPNP), Federação de Agricultura e Pecuária do Estado (Famasul), Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados do Estado (Sicadems) e a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).