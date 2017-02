Carne dobra preço no varejo considerando o aumento do boi no pasto

Com a incoerência de valores entre os elos da cadeia reunindo os três pontos principais, sendo eles: produção, frigoríficos e varejo. A evolução poderia ter sido menor, caso houvesse coerência nesses setores. Com a avaliação de Luciano Vacari, diretor-executivo da Acrimat (Associação dos Criadores de Mato Grosso).



No mesmo período, dados do Imea (Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária), os preços subiram 184% no atacado, e a valorização do boi foi de 157% na fazenda, afirma ele.



Enquanto o varejo acumulou alta de 150%, nos últimos cinco anos, a produção recebeu 75% a mais pela arroba de boi. O preço médio da carne, era de R$ 13 por quilo no varejo há cinco anos e já está em R$ 22 neste mês, embora a arroba de boi tenha caído de preço.