Carne de frango continua como 5º principal produto da pauta cambial do Brasil

Jonas de Oliveira/ANPR 5º principal produto da pauta cambial do Brasil

Embora esteja sendo “perseguida”, de perto, por um semimanufaturado, a celulose, tudo indica que terminará 2016 nesse mesmo lugar, ou seja, uma posição acima da registrada em 2015, ano em que a carne de frango foi o quarto principal produto da pauta.



Essa perda de posto não se deve ao recuo da receita cambial, ainda que esta seja, no momento, está a 4,5% menor que a dos mesmos 11 meses do ano passado, devido não à redução do volume (que no ano vem sendo mais de 4% superior) mas, sim, à queda no preço médio.



A carne de frango só perdeu posição porque houve reversão total no mercado internacional do açúcar, situação que favoreceu o desempenho do produto brasileiro, cuja receita nestes 11 meses aumentou mais de 40%.



De toda forma, a perda de receita enfrentada diminui ligeiramente a participação da carne de frango na pauta cambial brasileira.