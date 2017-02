Carne bovina ganha competitividade frente à carne suína

Famasul a troca entre boi casado e a carcaça do suíno está em 1,2.

A troca entre o boi casado de animais castrados e a carcaça de suíno está em 1,2. Com o preço de um quilo da proteína bovina é possível adquirir 1,2 quilos de carcaça de suíno no atacado.



Na comparação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 37,5% menos, o que aponta que a carne bovina ganhou competitividade frente à carne suína. Este cenário é resultado da baixa de 3,9% no preço da carne bovina e alta de 53,8% para a carne suína no período analisado.



O mercado pressionado ainda é uma realidade para o boi gordo. Porém, em São Paulo, a referência está posicionada em R$145,50/@, à vista, porém há ofertas de compra de até R$142,00/@, nas mesmas condições.



Com a diferença entre os preços ofertados no estado. É possível encontrar ofertas de compras mais altas na negociação a prazo, situação na qual há preços de até R$151,00/@, para o pagamento com trinta dias. A oferta de fêmeas vem se mostrando um pouco mais volumosa, movimento que é característico dos primeiros meses do ano.



No mercado atacadista de carne com osso, estabilidade para o boi casado, cotado em R$9,41/kg. A vaca casada caiu, e está cotada em R$8,70/kg.